Пресс-секретарь Минобороны страны-сателлита – Армении Арцрун Ованнисян заявил, что сын премьер-министра Никола Пашиняна якобы вернулся на службу в оккупированный Карабах.

По его словам, Ашот «на своем прежнем месте службы».

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«Это было краткосрочное плановое мероприятие (перевод в Ереван — ред.), оно давно завершилось», – написал он в Фейсбуке.

Напомним, в конце мая в Армении разгорелся скандал из-за «тайного» перевода в одну из воинских частей в Ереване сына премьер-министра Армении Ашота Пашиняна, который год назад с небывалой помпой отправился служить в оккупированный азербайджанский Карабах. Официальный Ереван первоначально отрицал сообщения СМИ, но позже был вынужден подтвердить.

Minval.az