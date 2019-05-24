Сын премьер-министра Армении спешно вывезен из Карабаха

«Играть в войнушку» любят и дети, и взрослые. Бьют рекорды популярности компьютерные «стрелялки», на полках игрушечных магазинов не залеживаются пластмассовые автоматы, для взрослых клиентов есть «пейнтбол» и разного рода ролевые игры и реконструкции, позволяющие почувствовать себя хоть кавалеристом наполеоновской армии, хоть бойцом «белой гвардии».

И, возможно, год назад, отправляя с небывалой помпой своего сына Ашота служить на захваченные азербайджанские земли, Никол Пашинян и сам верил, что это будет такая «игра в войнушку», с позированием в военной форме, даже на пленэре, но без реального риска. В конце концов, создавать «боевой антураж» команда Никола Пашиняна умеет. Достаточно вспомнить его собственные фотографии, сделанные, согласно подписям, едва ли не на переднем крае, где сам премьер позирует в костюме и при галстуке в окружении армейских бонз, притом что любой специалист в сфере безопасности подтвердит: в реальной боевой обстановке VIP-персона в костюме в окружении других в камуфляже — это заведомая мишень. А значит, все это костюмированное шоу проходит достаточно далеко от настоящей передовой. По данным из заслуживающих доверия источников, служил Ашот Николович на достаточном удалении от линии фронта. Карабах, напоминают знающие люди, это не Чечня и не Афганистан, тут есть фронт и тыл, так что задача найти сыночку безопасное место в боевой обстановке представлялась Николу Воваевичу вполне решаемой. Неслучайно, что вскоре Ашот Пашинян и Эдгар Тоноян, сын министра обороны Армении, «засветились» в очереди за пиццей в далеко не прифронтовом Ханкенди. А супруга Никола Пашиняна, Анна Акопян, на Евразийском медиа-форуме в Алматы рассуждала в стиле «война не окончена, вот почему мой сын служит в армии Карабаха».

Но теперь армянские СМИ распространили сенсационную новость. Сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян, который год назад с небывалой помпой отправился служить в оккупированный азербайджанский Карабах, теперь благополучно переведен в одну из воинских частей Еревана. Глава пресс-службы минобороны Армении Арцрун Ованнисян в ответ на поднявшуюся в СМИ и соцсетях бурю выдал, как он считал, убедительный ответ: «Я не стану комментировать заголовки статей в азербайджанском стиле. Любой военнослужащий ВС РА в разное время и в разных местах может участвовать в разных сборах, экзаменах и военных учениях». Где было намного больше «не опровергли», чем «не подтвердили». Так что, судя по всему, Ашота Николовича Пашиняна действительно оперативно эвакуировали из Карабаха. А уж какую для этого придумали официальную версию: военные учения, «сборы» или еще что-нибудь — не суть важно.

Любопытно, конечно, узнать, почему Анна Акопян ни словом ни обмолвилась о переводе сыночка в Ереван. Вряд ли она была действительно не в курсе. Скорее решение о спешной эвакуации Ашотика из Карабаха было принято в нешуточной спешке. И это дает изрядную информацию к размышлению о его причинах.

В самом деле, у Пашиняна до предела натянулись отношения с верхушкой карабахского оккупационного режима. Бако Саакян и его предшественник Аркадий Гукасян открыто выступили в защиту Роберта Кочаряна и добились его освобождения из СИЗО. Местная военная верхушка, как уже сообщал Minval.az, встречается с армянскими олигархами и, если верить «утечкам», готовит мятеж. Пашинян, в свою очередь, уже давно задумал привести к власти в Ханкенди своих сторонников. Судя по многим косвенным признакам, противостояние между Пашиняном и Саакяном приближается к точке кульминации, и Никол Воваевич не может не понимать: Ашот Пашинян в глазах «карабахцев» — это идеальный и, пардон, «жирный» заложник. Так что сыночка надо поскорее вывезти в Ереван.

Только вот в чем дело. Напряженность между Ереваном и Ханкенди нарастает уже давно. А о переводе Ашота Николовича в Ереван заговорили вскоре после того, как Азербайджан дал старт масштабным учениям на линии фронта, где, в числе прочего, отрабатывались и наступательные действия по своей инициативе, и контрудар в ответ на атаку противника с последующим переходом в наступление. Военнослужащие устроили в ходе учений и весьма выразительный флешмоб, выстроившись в надпись «Наша цель — Шуша, ждите нас!»

Район учений посетил и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Судя по всему, «перепуг» по ту сторону линии фронта оказался нешуточным. Сначала запаниковал МИД. А затем секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, тот самый, с которым уже отказались контактировать российские коллеги, а теперь ему отказал в аудиенции советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, решил «сделать смелый пиар-ход» и выдал сенсацию: дескать, Закир Гасанов уехал с передовой, как только узнал, что находится под наблюдением армянской армии. В ответ Министерство обороны Азербайджана выступило с разъяснениями: «Чушь и глупость, высказанные секретарем совета безопасности Армении, выглядят смехотворными, и свидетельствует о его дилетантстве в военном деле». После чего в военном ведомстве добавили, что «как оккупированные территории Азербайджана, так и территория Армении целиком и полностью находятся под наблюдением подразделений азербайджанской армии». И судя по всему, именно после этого разъяснения Никол Воваевич и приказал вернуть Ашота Николовича в Ереван. Потому как в Карабахе увлекательная «игра в войнушку» заканчивается: теперь здесь может начаться настоящая война, где уже не будет «безопасных точек». И Николу Пашиняну просто страшно. По-человечески это, быть может, и понятно. Но…стоило ли тогда устраивать дешевое шоу из «службы Ашота Пашиняна в Карабахе»? И да, сколько еще армянских «зинворов» последуют его примеру, не дожидаясь «горячего сценария» на передовой?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az