Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились собрать рабочую группу, которая займется переходом во взаимных расчетах на рубли и евро.

Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-секретаря первого вице-премьера Андрея Лаврова.

Помимо прочего группа займется торговлей энергоносителями. «Стороны отметили, что расширение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС», — отметил представитель Лаврова.

Кроме того, в компетенцию группы войдут практические вопросы в переходе на расчеты в национальных валютах, отметил представитель Силуанова. С российской стороны ее представят чиновники рангом заместителя министра.

Также Силуанов и Шефшович коснулись вопроса участия европейского бизнеса в реализации утвержденных в России нацпроектов. Силуанов заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве и не видит препятствий для участия иностранных компаний.

По данным центробанка, на данный момент доля рубля в расчетах с Евросоюзом по экспорту российских товаров и услуг в Европу равна 8,3 процента. Более 54 процентов приходится на доллар и лишь 34,3 процента — на евро. Такой дисбаланс объясняется тем, что главный экспортный продукт России в ЕС — нефть и газ, эти поставки исторически котируются в долларах.

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