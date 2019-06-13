Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб по просьбе Турции.

Об этом в четверг, 13 июня, сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Как отмечается, с 00:00 12 июня на территории Идлибской зоны деэскалации при посредничестве России и Турции был установлен «режим тишины». Однако джихадисты-союзники террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» ночью 13 июня нарушили соглашение о прекращении огня и обстреляли наблюдательный пост вооруженных сил Турции из артиллерийских орудий.

После этого турецкое командование, чтобы обеспечить безопасность своих военнослужащих, обратилось к российской стороне с просьбой атаковать позиции террористов в данном районе и передало координаты их расположения. В результате, по данным Минобороны, российским военным удалось уничтожить крупные скопления боевиков, а также их артиллерию в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта.

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