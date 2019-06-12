Пользователи сети раскритиковали Instagram-моделей за публикацию откровенных фотографий, снятых в Чернобыльской зоне отчуждения. На это обратило внимание издание The Sun.

Под фотографией пользовательницы nz.nik появилось больше двух тысяч комментариев. Авторы многих из них сочли фотосессию в городе Припять оскорбительной. «Это отвратительно и неуважительно по отношению к жертвам трагедии. Надеюсь, вы гордитесь тем, что продаете свое тело за «лайки»», — написал один из них. «Очень неуважительно. Поздравляю, вы теперь знамениты благодаря своему эго, невежеству и неуважению», — прокомментировал другой. «Когда нет мозгов и уважения», — добавил третий.

При этом нашлись и те, кто поддержал девушку и назвал критикующих ее пользователей полицией нравственности.

Сценарист американского сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин прокомментировал у себя в Twitter-аккаунте фотографии путешественников, пишет Лента.ру. «Это замечательно, что «Чернобыль» вдохновил туристов на поездки в зону отчуждения, но да, я видел фотографии. Если вы планируете туда поехать, помните, пожалуйста, что там произошла страшная трагедия. Отнеситесь с уважением к жертвам катастрофы», — говорится в сообщении.

Minval.az