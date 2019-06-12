Ночной пожар в лесу около небольшого поселка Матьян оказался попыткой замести следы жестокого убийства. Сгорела «Газель», а возле водительского места автомобиля обнаружен труп его владельца — 29-летнего Эльмира Ахмедова, передает «Комсомольская правда».

— Это все произошло в ночь с 8 на 9 июня. Участковый по номеру определил, чей автомобиль, позвонил нам и вызвал на место, — рассказывает старший брат погибшего Афсун. — Приехали, машина Эльмира в посадке. И он рядом с ней…

Разговоры о несчастном случае утихли практически сразу. Судмедэксперты зафиксировали на теле несчастного следы насилия.

— Проведенным исследованием установлено, что смерть наступила в результате ножевых ранений в грудь и живот. 9 июня следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство», — сообщили правоохранители.

Но кому и зачем убивать простого жителя Алькино? В маленьком селе рядом с городком Похвистнево Эльмир вместе с семьей — у него три брата — живут с 1999 года. Они беженцы из Нагорного Карабаха. Долго ездили по стране, пока не обосновались тут.

— Он скотину перевозил, грузоперевозкой занимался, — делится Афсун Ахмедов. — Ездил все время на этой «Газели», ни с кем не конфликтовал. Местные жители к нам относятся хорошо, мы уже давно стали здесь своими.

«Мы уверены, замешано несколько человек»

Тем не менее враги у молодого человека все-таки нашлись. Произошедшее с ним шокирует своими подробностями.

— Его заманили в какой-то дом, убили, обернули в палас и вывезли в лесопосадку. С одной окраины Похвистнево на другую, — говорит родственник жертвы. — Там, в лесу, все хотели представить так, будто он за рулем.

По словам Афсуна, труп его младшего брата хотели устроить на водительское место. Но сделать этого не смогли:

— Получилось так, что ноги были на сидении, а туловище снаружи. Подозреваемый сказал, что не хватило сил поднять. Тогда как же он загрузил его в кузов? Мы с братьями уверены, что здесь замешаны несколько человека, а не один.

Перед тем как скрыться, злодей слил топливо из бензобака, облил «Газель» и поджег ее. Информация о возгорании поступила в МЧС в 00-57, в 1-18 пожарные ликвидировали пламя. На месте событий к этому времени уже никого постороннего не находилось.

Следы привели сыщиков к Екатерине И. — знакомой Эльмира Ахмедова. Возможно, она стала причиной его ссоры со своим убийцей.

— Говорят в социальных сетях, что она чья-то жена. Что Эльмира убил ее обиженный муж. Это ложь! — заявляет Афсун. — Эльмир с ней знаком года с 2010-го. Возможно, они когда-то встречались. Мы не очень хорошо ее знали. Но Катя не была замужем. Тот человек, которого задержали, сожительствует с ней полтора месяца.

Ахмедов-старший вспоминает, что днем 8 июня Эльмир вместе с другим братом ездил в Похвистнево. В Алькино он возвращаться не стал, сказал, что останется ненадолго — нужно решить кое-какие вопросы. На звонки родных чуть позже парень уже не отвечал.

Афсун и другие члены семьи уверены, девушка как-то замешана в случившемся.

— Наверное, там в доме находились и другие люди. Они собирались убить брата. Нож подготовили, вызвали его туда. Фашисты так не поступали! — негодует мужчина. — Следователи говорят, что с аккаунта девушки писал ее друг. Но ведь мы же мы же слышали, как они разговаривали с ней по телефону! Она сама писала одному из братьев, просила, чтобы Эльмир ей перезвонил. Думаем, что преступники употребляли наркотики и поэтому решили убить человека.

Как стало известно, под стражей по подозрению в совершении преступления — 26-летний Александр Горшков. Ранее он уже судим за совершение кражи.

— Вечером 8 июня подозреваемый находился с Ахмедовым в своей квартире на улице Комсомольской в Похвистнево. В ходе распития спиртных напитков между ними возникла ссора на почве ревности. Горшков схватился за нож, — следует из версии, которой поделились силовики. Близкие Эльмира в свою очередь замечают — он не пил и не курил.

Злоумышленник признал свою вину. Он уверяет, что никто ему не помогал. Родственники жертвы полагают, что Александр просто покрывает других.

11 июня, Горшкову избрали меру пресечения. Ближайшие пару месяцев он проведет в СИЗО.

Эльмира Ахмедова похоронят на родине в Азербайджане.

Расследование его дела продолжается.

Minval.az