Информацию об утонувшем купальщике проверяют в Василеостровском районе Петербурга вечером 11 июня.

Спасения от жары в водах Финского залива искал иностранец.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, акваторию рядом с Васильевским островом проверяют после звонка встревоженного молодого человека. Помощи спасателей он запросил, когда не смог отыскать отправившегося в заплыв приятеля. Подробности у звонившего прояснить удалось не сразу — по-русски мужчина объяснялся с трудом.

В соцсетях пишут, что не выплыл после купания студент из Азербайджана.

Minval.az