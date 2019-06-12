Церемония официального вступления в должность президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, победившего на внеочередных выборах главы государства 9 июня, началась в среду во Дворце независимости в Нур-Султане.
Токаев прибыл во Дворец независимости, где принесет присягу народу Казахстана.
Токаев принес присягу народу республики и вступил в должность главы государства, передает РИА Новости.
«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан», — сказал он в ходе торжественной церемонии в среду.
Minval.az