Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя. Его слова передает РИА Новости во вторник, 11 июня.

«Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени. К расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракта», — отметил он в ходе выступления на Международной конференции труда.

По словам Медведева, погоня за успехом может грозить россиянам хронической усталостью и постоянным стрессом, что, в свою очередь, может существенно сказаться на производительности труда и экономических показателях страны.

В качестве доказательства своих слов глава правительства привел в пример опыт новозеландской компании, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20 процентов, в то время как уровень стресса сотрудников снизился.

Также Медведев напомнил, что две недели назад на Всемирной ассамблее здравоохранения синдром эмоционального выгорания официально признали болезнью.

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