Секретарь так называемого «Совета безопасности» сепаратистской «НКР» Виталий Баласанян освобожден от занимаемой должности. Соответствующий «указ» подписал во вторник лидер сепаратистов Карабаха Бако Саакян.

Баласанян в последнее время отличился критическими заявлениями в адрес властей Армении.

Ранее стало известно, что правительство Никола Пашиняна на фоне напряженности отвергло просьбу о финансовой помощи со стороны сепаратистов Карабаха.

Как сообщали ереванские СМИ, «условием предоставления помощи была названа отставка секретаря «совета безопасности» сепаратистской «НКР» Виталия Баласаняна.

Minval.az