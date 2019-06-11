Правительство Никола Пашиняна на фоне напряженности отвергло просьбу о финансовой помощи со стороны сепаратистов Карабаха.

Как сообщают ереванские СМИ, «условием предоставления помощи была названа отставка секретаря «совета безопасности» сепаратистской «НКР» Виталия Баласаняна, которого армянский премьер обвинил в заговоре с целью разжигания новой войны между с Азербайджаном.

Отмечается, что просьбы о финансовой помощи отклоняются правительством Армении уже два месяца. Эксперты расценивают сложившуюся ситуацию как первый случай применения санкций со стороны Армении к сепаратистскому режиму, созданному на оккупированных территориях Азербайджана.

Minval.az