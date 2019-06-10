Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и глава Минэнерго Александр Новак убеждены, что риски падения мировых цен на нефть вплоть до 30 долларов за баррель реальны, основная причина — потенциальный разрыв сделки ОПЕК+. Слова чиновников приводит ТАСС.

«Мы не знаем, что будет летом. Мы не знаем, договорится ОПЕК+ об ограничении добычи или нет. Если не договорится, то цены могут упасть ниже 40, и к 30 долларов за баррель», — заявил замглавы правительства.

Министр энергетики разделяет мнение Силуанова о рисках падения нефтяных котировок. «Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события — с неопределенностями, торговыми войнами, санкционное давление. Сегодня есть большие риски перепроизводства, но надо поглубже все проанализировать», — отметил глава Минэнерго.

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