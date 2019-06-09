Армянские пограничники не разрешили бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, обвиняемому в Армении в свержении конституционного строя, выехать в Грузию, сообщил в субботу его адвокат Мигран Погосян.

«Хачатуров направлялся в свой родной город Тетри-Цкаро в Грузии по личным делам. Несмотря на отсутствие запрета на передвижение, Хачатурова остановили на границе», — сказал адвокат агентству Sputnik Армения.

По словам Погосяна, еще до отъезда Хачатурова его защита обратились в суд для получения специального разрешения, которое дало бы дополнительную гарантию на свободное перемещение и пересечения границы. «Тем не менее, сотрудники (погранслужбы – ред.) не пустили Хачатурова, проигнорировав официальное разрешение суда, копия которого была при нем», — отметил адвокат.

Он добавил, что о проблеме незамедлительно проинформировали омбудсмена Армении.

Minval.az