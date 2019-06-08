500 долларов США попытался предложить пограничникам гражданин Азербайджана.

Таким способом азербайджанец планировал получить содействие для своего соотечественника, который прилетел рейсом из Баку и которому было отказано в пересечении границы из-за того что тот не смог подтвердить цель визита в Украину.

По данному факту в военную прокуратуру направлено уведомление по признакам ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и начато уголовное производство.

Minval.az