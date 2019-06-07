«Газпром» готов начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней.

Как передает ТАСС, об заявил председатель правления компании Алексей Миллер по итогам встречи с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время», — сказал он.

Глава «Газпрома» также заявил, что заключение прямого контракта на поставки газа Украине важнее контракта на транзит.

«Отмечаем тот энтузиазм и ту настойчивость, которую проявляет «Оппозиционная платформа — За жизнь» в организации прямых переговоров с российской стороной по продлению контракта на транзит через территорию Украины и по заключению контракта на поставку российского газа на Украину. Этот контракт будет прямой между «Газпромом» и украинской компанией-оператором <…> В последнее время неоправданно большое внимание уделяется только вопросу продления контракта на транзит. На самом деле первым, самым главным и самым значимым вопросом является заключение прямого контракта на поставку российского газа на Украину», — сказал он.

Миллер отметил, что «пока не было никаких сигналов от нового украинского президента [Владимира Зеленского] по газовым вопросам». В связи с этим «Газпром» готов продолжить прямые контакты с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» по контракту на транзит и на поставку газа.

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