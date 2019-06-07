Российская журналистка азербайджанского происхождения Ирада Зейналова отреагировала на инцидент пропагандистски Маргариты Симоньян с юристом ФБК Алексея Навального Любовью Соболь.

«Можно как угодно относиться к Навальному и его сторонникам. Не об этом. Соболь набросилась на Марго. Видя, что она ждет ребенка. Видя, что Марго от этого плохо. Видя, что Марго не хочет этого общения. Зная, что марго не имеет никакого отношения к тому, о чем соболь спрашивает. Соболь нужен был пиар. Любой ценой. Цена — боль и слезы, через которые Марго попыталась провести эфир. Она профессионал. Боль, из-за которой Марго ушла из эфира досрочно. Марго в больнице, под капельницей. Я не про политику. Я про людей.

Женщина нападает на другую женщину — ждущую ребенка. Женщина не слышит, как ее просит не оставить в покое — другая женщина, ждущая ребенка. Сейчас Навальный пишет, что все ложь, что Марго в порядке. И как раз это ложь. Я с ней общалась полчаса назад. Она в больнице. Ей тяжело. Она боится за ребенка. Из-за женщины, которой очень хотелось пиара на скандале и чужой узнаваемости. Я уверена, все будет хорошо. С Марго. И с ее малышкой. Я сжимаю кулаки — за Марго. И от злости на ту, которую даже не хочу считать больше женщиной. Потому что так люди себя не ведут. Никогда. Ни ради чего», — написала Зейналова в своем фейсбуке.

Minval.az