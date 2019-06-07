Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян, которой резко стало «плохо» после встречи с Любовью Соболь — юристом Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, рассказала о своем состоянии, отметив, что «врачи опасаются выкидыша». Об этом она сообщила РБК.

«Пока в больнице. Поставили угрозу выкидыша. Чувствую себя нормально, слава Богу», — сказала пропагандистка.

Как сообщал «Минвал», по словам юриста ФБК, которая снимала происходящее на видео, она «столкнулась» с Симоньян у лифта и задала ей вопрос о её отношении к недавнему расследованию ФБК, в котором утверждается, что подчинённые мэра Москвы Сергея Собянина получили квартиры, предназначенные льготникам.

Около лифта ЭхоМосквы столкнулась с пропагандисткой Симоньян @M_Simonyan. Не могла не спросить, что она думает о недавнем расследовании Навального и ФБК про то, как Собянин раздаёт квартиры очередников своим подчинённым (https://t.co/qN1wga300f), но она отказалась отвечать :( pic.twitter.com/Ct1xd8mdof — Соболь Любовь (@SobolLubov) 6 июня 2019 г.

Симоньян на вопросы юриста отвечать отказалась и добавила, что не готова общаться с Соболь, потому что та ей не нравится.

Главный редактор RT, в свою очередь, сообщила, что Соболь полчаса «караулила» её у входа в редакцию «Эха Москвы».

Основатель ФБК, оппозиционер Алексей Навальный комментируя инцидент, отметил, что Соболь задавала «обычные» вопросы, а Симоньян сбежала. «Сначала бодро писала твиты, а теперь «заболела» — пытается сохранить лицо», — написал Навальный в твиттере.

Хахаха. Вот же лживое жульё. «Инцидент» есть на видео, это обычные вопросы, от которых боброедка позорно сбежала. Сначала бодро писала твиты, а теперь «заболела» — пытается сохранить лицо. https://t.co/IBpwszZ4YP — Alexey Navalny (@navalny) 6 июня 2019 г.

Любовь Соболь баллотируется на сентябрьских выборах в Мосгордуму. Вчера она подала необходимые документы.

Minval.az