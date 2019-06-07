В Московской области 11-летняя ученица четвёртого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Комсомольская правда».

По данным источника газеты, в полицию с заявлением обратилась мать школьницы. В ходе проверки было установлено, что в 2019 году четвероклассница неоднократно вступала в интимную связь с мужчиной.

Сейчас девушка находится на 23-й неделе беременности.

По факту беременности школьницы начальных классов возбуждено уголовное дело.

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