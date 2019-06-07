Российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с исполнительным редактором по международной политике Bloomberg Розалиндой Мэтисон, которая увлекается тайским боксом. Однако лидер страны предложил американской журналистке встретиться на татами, передает «Лайф».

— Не уверена, что я бы осмелилась выйти с вами на ринг, — сказала Мэтисон.

— Во-первых, хочу сказать, что я и не пошёл бы с вами на ринг сам. Не потому, что вы дама, а потому, что каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался. На татами — пожалуйста, я готов с вами выйти поработать, — с улыбкой сказал российский лидер.

При этом глава государства также в шутливой форме добавил, что на татами у него явное преимущество.



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