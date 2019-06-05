Российский олигарх Бидзина Иванишвили подстроил встречу премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе и президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

По его словам, Иванишвили «послал свою шестерку премьера» в Брюссель, чтобы просить украинского лидера не назначать Саакашвили на государственные посты. «В фойе отеля тот подсидел Зеленского, так как Иванишвили сначала лоббировал, чтобы меня не пускали в Украину, а сейчас умоляет, чтобы меня не дай Бог, никуда не назначили», — написал Саакашвили.

Minval.az