В рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН резолюцию «О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона/Южная Осетия/Грузия», поддержали 79 членов ассамблеи, а против проголосовали 15.

Как передает «Грузия Online», на голосовании воздержались зафиксировать свою позицию 57 представителей.

Следует отметить, что в текущем году впервые резолюция была представлена на голосование не только по инициативе Грузии, но и еще 45 стран-членов ООН. Резолюцию поддержали все страны Европы, кроме России и Беларуси.

Документ поддержали три крупнейшие страны Северной Америки — Канада, США и Мексика. К резолюции присоединились пять из семи стран Центральной Америки.

Среди стран, не присутствовавших на голосовании, превалируют африканские государства.

Из 12 стран континентальной части Южной Америки поддержку выразил только Уругвай, десять воздержались, а против оказалась только Венесуэла.

Против резолюции проголосовали всего 15 членов: Беларусь, Бурунди, Коморские Острова, Куба, Северная Корея, Лаос, Мьянма, Науру, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, Венесуэла, Вьетнам, и Зимбабве.

На голосовании не присутствовали в целом 39 стран, в том числе Афганистан, Армения, и Туркменистан. Следует отметить, что Армения каждый год голосовала против резолюции.

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