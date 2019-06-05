Мэр Киева и лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявил, что возглавляемая им политическая сила примет участие в досрочных выборах в Верховную Раду, а также предложил экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили возглавить его партию. Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Свое предложение он пояснил тем, что партии Саакашвили «Рух новых сил» («Движение новых сил») «созданы препятствия для участия в выборах», а киевский градоначальник «готов подставить политическое плечо». «Я остаюсь лидером партии «УДАР», а Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии», — раскрыл он подробности своего предложения.

При этом он заявил, что не намерен покидать пост мэра Киева, поскольку у него есть обязательства перед жителями города. Он пообещал, что, в случае прохождения в Раду, «те изменения, которые произошли столице», его партия проведет «в каждом городе, поселке и селе».

Minval.az