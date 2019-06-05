Администрация президента Украины Владимира Зеленского не рассматривает возможность предложения экс-лидеру Грузии Михаилу Саакашвили какой-либо официальной должности.

Об этом заявила пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель журналистам телекомпании «Имеди».

«На данный момент администрация украинского президента не рассматривает предложение Саакашвили какой-либо официальной позиции. Администрация Зеленского открыта, прозрачна и готова всех выслушать, все политические силы, всех советников, экспертов. Если Саакашвили желает каким-либо образом предложить президенту свои идеи, то администрация готова его принять, но на данный момент переговоры с Михаилом Саакашвили не ведутся»,- заявила она.

Пресс-секретарь добавила, что «целью новой администрации было восстановление справедливости», поэтому Саакашвили вернули украинское гражданство, а остальные правовые вопросы «должны решать правоохранительная органы».

Minval.az