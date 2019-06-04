Массовые пикеты с требованием к министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку проходят в крупных городах Украины под управлениями полиции.

Об этом «Украинской правде» сообщили в Центре противодействия коррупции.

Отмечается, что в городах Украины проходят стихийные пикеты под зданиями управлений Национальной полиции в связи со смертью 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, в убийстве которого подозревают полицейского.

По данным ЦПК, горожане несут ко входам местных отделений полиции цветы, детские игрушки, а также зажигают свечи.

«Пикеты проходят в Херсоне, Переяславе-Хмельницком, Киеве, Черновцах, Луцке, Ровно, Кропивницком, Тернополе, Виннице, Днепре, Львове, Житомире, Ужгороде, Николаеве и других городах», — говорят в общественной организации.

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