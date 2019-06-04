Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что белорусская сторона против того, чтобы США усиливали военное присутствие у своих границ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, Беларусь считает эти американские планы «глубоко ошибочными». Он подчеркнул, что военное присутствие США нарушит равновесие сил в регионе.

«Нам непонятна, честно говоря, их цель, в чем она состоит», — добавил Макей.

Как отметил министр, такой шаг со стороны США может бы спровоцировать прямое боевое столкновение.

Minval.az