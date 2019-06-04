Один из задержанных по подозрению в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина был пойман 3 июня в самолете, который отправлялся в Армению, сообщает Telegram-канал Baza, не указывая источник информации.

По данным канала, мужчина был выведен полицейскими из салона воздушного судна. Его имя и гражданство не уточняются.

По неофициальным данным, предполагаемым убийцей является владелец бара в подмосковной деревне Путилково Григор Оганян. Как сообщал Telegram-канал 112, на следующий день после убийства Белянкина, 2 июня, мужчина улетел в Ереван.

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