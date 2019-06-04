Правительство Грузии ведет переговоры со странами Евросоюза с целью оформления соглашения о легальном трудоустройстве граждан, что поможет сохранить безвизовый режим, сказано в опубликованном правительственном отчете о планах работы в 2018-2020 годах.

Граждане Грузии могут посещать станы Евросоюза без виз, однако ранее представители некоторых европейских стран выразили обеспокоенность из-за большого числа прибывших из Грузии соискателей убежища.

«Необходимо отметить, что 1 февраля 2019 года в силу вошло соглашение с правительством Франции «о проживании квалифицированных специалистов и циркулярной миграции». С целью подписания подобного соглашения ведутся переговоры и с другими государствами-членами Евросоюза», — сказано в отчете.

В документе сказано, что 5 марта в Брюсселе совет Ассоциации Грузии-Евросоюза положительно оценил шаги грузинского правительства по направлению решения вопросов в связи с нарушениями требований безвизового режима. Стороны договорились, что сотрудничество между Грузией и странами-членами Евросоюза в борьбе против нелегальной миграции и организованной преступности будет усилено. Согласно отчету, параллельно Грузия продолжает работу с целью углубления сотрудничества в сфере циркулярной миграции, что сократит риски нелегальной миграции.

Minval.az