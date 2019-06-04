Владимир Зеленский допускает сотрудничество с бывшим президентом Грузии, экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили.

Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук в понедельник в эфире телеканала NewsOne.

«Что касается Саакашвили, <…> этот вопрос будет обсуждаться», — ответил Стефанчук на вопрос о том, может ли Саакашвили присоединиться к команде Зеленского.

Стефанчук добавил, что команда нового президента еще формируется. «Мы будем привлекать как можно больше интересных людей. У нас основное требование — это должны быть новые лица с новыми идеями, новые подходы», — пояснил он.

Minval.az