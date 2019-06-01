В Москве, неподалеку от Киевского вокзала, обнаружили бездомную, которая оказалась шведской писательницей.

б этом телеканалу «360» рассказали очевидцы. Как выяснили журналисты, гражданка Швеции Миа Йоханссон живет под деревом возле супермаркета уже пару недель.

Сотрудники магазина сперва приняли женщину, которая не говорит по-русски, за американку. Англоговорящим иностранцам она сказала, что родом из Канады, и просто «ждет автобус». Из русских слов женщина знает только «здравствуйте». Сперва она отказывалась от любой помощи, потом призналась, что нуждается в деньгах.

Журналистам удалось встретиться с иностранкой, и она рассказала, что раньше ночевала в хостеле, но последний месяц живет на улице. 58-летней шведке помогают неравнодушные москвичи: они несут ей хлеб, сахар и молоко. Женщина объяснила, что путешествовала по Европе, но ее ограбили во Франции. С одним паспортом и без денег и кредитных карт она решила ехать дальше и в итоге оказалась в Москве. «Я очень хочу домой, и продолжить работу над написанием книг», — сказала иностранка. Она утверждает, что обращалась в шведское посольство, но не получила там помощи. Вместе с тем, конечной точкой своего путешествия она назвала Канаду, где якобы живет ее дочь.

Сотрудники телеканала обратились к президенту Федерации мигрантов Вадиму Коженову, и для женщины забронировали номер в хостеле, но ночевать там она отказалась. «Мы готовы сопроводить гражданку Швеции в посольство, чтобы помочь разрешить ее проблему, а также оплатить штраф, который грозит ей за нарушение миграционного закона РФ», — привели слова Коженова на сайте федерации. Там была опубликована фотография загранпаспорта женщины с истекшей российской туристической визой.

Журналистам удалось найти упоминание писательницы с именем Миа Йоханссон и по фотографии убедиться, что бездомная — действительно она. Также в продаже на Amazon нашлась ее книга «Неоконченная дискуссия о Боге — дневник путешественника во времени» и Twitter-аккаунт писательницы. Последняя запись в нем датирована 1 января 2015 года.

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