Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
Как передает «Дождь», об этом сообщили несколько чеченских СМИ со ссылкой на главу администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимова.
О съемках Адама Кадырова в сериале Турпал-Али Ибрагимов рассказал в своем инстаграме. Он не уточнил, в какой роли снялся мальчик. «Адам развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом, завоевывая различные награды. В съемках фильма показал все свои способности с лучшей стороны», — написал чиновник.
В 2018 году Рамзан Кадыров раскритиковал данный сериал, он назвал его «никаким» и отметил, что «практически не понял его и что они хотели показать там». Несмотря на это, Кадыров посетил съемочную площадку сериала.
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Ассаламу 1алайкум! Мой дорогой ПЛЕМЯННИК Адам Кадыров принял участие в съёмках популярного сериала «Воскресший Эртугрул». Внук Первого Президента ЧР, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА Г1АЗОТ КЪОБАЛ ДОЙЛА ЦУЬНА) Адам развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом завоёвывая различные награды. В съёмках фильма показал все свои способности с лучшей стороны. Я от всей души желаю дорогому Адаму вырасти достойным продолжателем рода Кадыровых, верно следовать по пути его дедушки АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА Г1АЗОТ КЪОБАЛ ДОЙЛА ЦУЬНА). ДАЛА 1АЛАШ ВОЙЛА ХЬО, АДАМ!