В АЗС SOCAR в Украине мгновенно отреагировали на фотографии президента Украины Владимира Зеленского с шаурмой на фоне автозаправки. Так, на заправке в Киеве в меню появилось «Президентское комбо» за 89 гривен (около 5,6 маната).

К донер-кебабу с говядиной или курицей, полагается еще и стаканчик кофе.

Напомним, что вчера Зеленский, на которого недавно обрушились пользователи соцсетей после упоминания шаурмы в поздравлении с Днем Киева, дал ответ недоброжелателям, сфотографировавшись с этим блюдом на фоне АЗС.

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более — постыдного. А еще — помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!», — заявил Зеленский.

Minval.az