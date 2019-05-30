Депутаты верхней палаты парламента Казахстана проголосовали за присвоение первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву статуса «Почётный сенатор».

Новый глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 марта в ходе инаугурации заявил, что считает нужным присвоить Назарбаеву статус почётного сенатора. Тогда же он отметил, что все портреты и фото с изображением Назарбаева останутся «в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов госслужащих, зданий, учебных заведений».

По информации пресс-службы палаты, статус «Почётный сенатор» присваивается Назарбаеву за «выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ республики как светского, демократического, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма».

Minval.az