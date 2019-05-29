В столице Казахстана стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимают участие главы Армении, России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Заседание евразийской пятерки приурочено к пятилетию создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Перед началом заседания состоялась церемония фотографирования в Нур-Султане. По протоколу в алфавитном порядке премьер Армении Никол Пашинян стоял первым, а за ним следовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета.

По итогам саммита будут подписаны несколько международных договоров, которые регулируют вопросы, связанные с формированием общего электроэнергетического рынка, механизмами прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, а также протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС и договор о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Главы стран намерены также выступить с совместным заявлением в связи с пятилетием экономического объединения.

Накануне прибывшим в столицу Казахстана высокопоставленным гостям Нурсултан Назарбаев вручил ордена своего имени по случаю юбилейной даты. Как пишут российские СМИ, исключением стал лишь глава правительства Армении Никол Пашинян, его имени в президентском указе о награждении не было.

Minval.az