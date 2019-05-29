Поставки С-400 Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе турецкой стороны, никаких задержек нет.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поставка осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос, мы этим не занимаемся. Там все идет по плану», — сказал он.

«Там нет никакой задержки, там все нормально», — добавил Песков.

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