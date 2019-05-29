Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не может быть включен в их партийный список на досрочных выборах. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, включение Саакашвили в партийный список «Слуги народа» невозможно, потому что он долгое время не проживал на территории Украины.

«Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательств он должен был бы прожить пять лет на территории Украины. Он прожил четыре и, видимо, меньше, потому что этот промежуток времени он тоже выпадает из этого временного цикла», — пояснил Разумков.

Лидер партии отметил, что для включения в партийные списки или в движение по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии, но при этом другие ограничения играют важную роль.

Minval.az