Украинский президент Владимир Зеленский вернул бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как отмечается, Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко от 26 июля 2017 № 196 «О прекращении гражданства Украины…». Положение об утрате Саакашвили украинского гражданства было исключено.

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!», — написал Саакашвили в фейсбуке.

Minval.az