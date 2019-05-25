Гражданина Финляндии задержали на границе с Россией, обнаружив у него в машине сырую свинину в маринаде (в заводской упаковке) весом 0,45 кг и 6 куриных яиц.

Инцидент произошел на пропускном пункте «Люття». Ехавшему в Россию финну не разрешили взять с собой полкилограмма свиного шашлыка и 6 куриных яиц. В Россельхознадзорае пояснили, что у мужчины не оказалось при себе ветеринарных сопроводительных документов и разрешения на ввоз такой продукции.

В ведомстве объяснили, что, например, сырая свинина может стать причиной распространения такого опасного для животных заболевания, как африканская чума свиней, а сырые куриные яйца — гриппа птиц, некоторые виды которого опасны и для человека.

В отношении нарушителя составили протокол, а мясо и яйца вернули в страну вывоза.

Minval.az