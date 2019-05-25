Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил в интервью российскому изданию «Взгляд», что выходит из переговорного процесса с РФ. Интервью опубликовано 24 мая.

По словам политика, он перешел в оппозицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти не только потому, что наша партия находится к нему в оппозиции с момента его избрания… Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по принципиальным для меня вопросам», – сказал Медведчук.

Он утверждает, что выступает за мир на Донбассе и за возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Украину на особых условиях..

«Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий», – подчеркнул Медведчук.

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