Сегодня Международный трибунал ООН по морскому праву сегодня принял решение обязать Российскую Федерацию освободить 24 украинских моряка и три украинских корабля, которые были захвачены в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Решение было принято практически единогласно – 19 судей проголосовали за. Против выступил только судья от РФ Роман Колодкин.

Украинская делегация очень эмоционально отреагировала на решение Международного трибунала.

Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного Трибуналу з морського права, і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги. Росія має повернути 🇺🇦кораблі, а головне — звільнити наших моряків. P.S. А так виглядає просте дипломатичне щастя. Вітаю, колеги 👏🏻 pic.twitter.com/JAZGAFyxhW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 мая 2019 г.

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