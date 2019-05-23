В Ярославле разбили мемориальную доску, установленную на доме, где жил политик Борис Немцов.

Как сообщает издание 76.ru со ссылкой на жителя этого дома, на ней было написано «В этом доме жил Борис Немцов. Гражданин и патриот России».

Автор идеи установки доски и бывший депутат от партии «Парнас» Василий Цепенда сообщил, что обратится в полицию.

Мемориальную доску Немцову установили в конце февраля 2019 года, она была сделана из розового гранита.

Впервые доска появилась на доме, где жил политик, в феврале 2016 года. Власти Ярославля сочли ее установку незаконной. В мае табличка пропала, спустя месяц ее нашли и вернули, однако затем она снова пропала. Ее заменили картонной.

Minval.az