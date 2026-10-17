Словакия и Венгрия не намерены участвовать в предоставлении Украине нового кредита Евросоюза на €70 млрд в 2027 году. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает Denník N.

По словам Фицо, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о дополнительном финансировании на следующий год, однако Братислава не будет участвовать в предоставлении нового кредита. Словацкий премьер также заявил, что аналогичную позицию занимает глава правительства Венгрии Петер Мадьяр.

Фицо выразил сомнение в том, что страны ЕС смогут до конца года согласовать долгосрочный бюджет объединения на 2028–2034 годы. По его мнению, выполнить эту задачу в сроки, предложенные председателем Европейского совета Антониу Коштой, будет сложно.

Словацкий премьер назвал опасным увязывание переговоров о следующем многолетнем бюджете ЕС с вопросом финансирования Украины. При этом он подчеркнул, что Словакия готова продолжать поддержку Киева по другим направлениям, включая образование, дорожную инфраструктуру и энергетические соединения.

Кроме того, Фицо выразил недовольство тем, что на саммите ЕС, по его оценке, недостаточно внимания уделили мирным инициативам и поиску путей прекращения российско-украинского конфликта.

Как отмечает Denník N, президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе заявил, что расходы страны на боевые действия в 2027 году составят €155 млрд. Он призвал европейских лидеров найти необходимые средства для дальнейшей поддержки Киева.

Ранее Евросоюз одобрил Украине кредит в размере €90 млрд для покрытия финансовых потребностей в 2026–2027 годах. Из этой суммы €30 млрд предусмотрено направить на бюджетную поддержку, а €60 млрд — на оборонные расходы. Средства выделяются поэтапно.

Фицо и ранее выступал против предоставления Киеву новых военных кредитов. В июне он заявлял о намерении добиваться того, чтобы Словакия не участвовала в таких программах, и призывал Евросоюз к прямому диалогу с Россией.