Средства противовоздушной обороны России с 10 по 17 октября якобы перехватили 2730 беспилотников, направлявшихся в сторону Московского региона. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщают СМИ со ссылкой на публикацию Собянина в Telegram, 534 беспилотника были нейтрализованы непосредственно на подлете к российской столице, остальные, по утверждению мэра, уничтожили на дальних рубежах.

Собянин также заявил, что количество беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, увеличивалось с каждым днем.

Заявление прозвучало на фоне перебоев в работе аэропортов московского авиаузла, связанных с атаками беспилотников.