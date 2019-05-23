Телеведущий Владимир Соловьев в своей передаче на «Вести FM» прокомментировал вчерашний опрос ВЦИОМ, показавший, что большинство жителей Екатеринбурга выступают против строительства храма в сквере у Драмтеатра, но в целом не против, чтобы здание появилось в городе. Соловьев назвал «колоссальной ошибкой» решение власти прислушаться к мнению большинства, а опрос ВЦИОМ он назвал манипулятивным. «Это если у человека померить температуру, когда он болен. Покажет 39 градусов. И сказать, что это нормальная температура», — сказал Соловьев. По его словам, и опрос проводился в «перегретом обществе», поэтому и показал такие результаты.

После этого Соловьев стал причитать, что в стране теперь не работают законы и никто ничего не сможет построить: «Тему стройки можно в стране решить, я не знаю вообще, что теперь значат законы».

В очередной раз Соловьев назвал жителей города бесами и обрушился с критикой на Ельцин центр, который назвал «капищем».

Также радиоведущий отметил, что опыт екатеринбургского протеста в качестве рецепта будет использоваться оппозицией для своих акций.

Между тем противостояние в Екатеринбурге вокруг строительства храма Святой Екатерины на месте сквера, как замечают многие, стало беспрецедентным не только по остроте полемики, но и по интенсивности освещения темы в медиа: на этот конфликт приходится более 58% от общего числа публикаций о протестах против строительства церквей, пишут «Ведомости». Накануне журналист из Краснодара Кирилл Гурьев в открытом письме вызвал Соловьева на дуэль, чтобы «надрать ему зад»:

Послушай, Соловьев! Очевидно, что ты не стоишь нашего народного внимания и писать тебе открытое письмо было бы много чести. Ты, по большому счёту, не являешься ни лидером мнения, ни журналистом, ни уважаемым человеком в стране. Ты обыкновенный пропагандист. Поверхностный и примитивный. Твои передачи рассчитаны на маргиналов. Тебя давно уже не смотрит думающее население страны, разве что, иногда включают для того, чтобы вызвать рвоту при пищевом отравлении.

Не стоит твоя фигура каких-то открытых писем и обращений. Но ты оскорбил народ. Ты оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и всё остальное уважающее себя общество. Ты позволяешь себе подобные высказывания на всю страну только лишь потому, что, как говорил твой единомышленник генерал Росгвардии Золотов, тебе никто никогда не давал крепко по заду. А пора бы уже это сделать.

Кто-то должен быть первым. Пусть это буду я. Выбирай формат встречи: на ринге, на татами, на чем угодно. Конечно, ты, скорее всего, проигнорируешь это письмо или , в лучшем случае, вызовешь к себе на передачу, но я к тебе не пойду по двум причинам: во-первых, для любого здравомыслящего человека недопустимо ходить на давно дискредитировавшие себя каналы и передачи, даже ради эфирного времени, а во-вторых, я не хочу с тобой разговаривать, я просто хочу надрать тебе зад.

Так что, если ты считаешь себя мужчиной ( в чем я сомневаюсь), если ты не трус, то давай поговорим по мужски. Все твои аргументы в пользу того, что мы бесы слушать уже никто не будет. Извиняться ты точно не будешь, поэтому ты заслуживаешь «люлей». Я не спортсмен и не боец. Я простой российский журналист. Но надавать тебе по «щам» составит для меня большое удовольствие.

Жду твоего ответа, Соловьев. Не затягивай с сатисфакцией, бес.

С неуважением,

Журналист из Краснодара

Кирилл Гурьев».

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