Пресс-секретарь России Дмитрий Песков высказался о защите прав русскоязычного населения в Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва хотела бы, чтобы на территории Украины обеспечивалась защита прав этой части населения, однако пока этого нет.

Он также добавил, что Россия в ходе встреч с европейскими лидерами активно поднимает этот вопрос. И российская сторона надеется, что лидеры стран Европы окажут влияние на Украину, чтобы она обеспечила защиту прав русскоязычного населения, уточнил Песков.

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