Пресс-секретарь России Дмитрий Песков высказался о защите прав русскоязычного населения в Украине.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Москва хотела бы, чтобы на территории Украины обеспечивалась защита прав этой части населения, однако пока этого нет.
Он также добавил, что Россия в ходе встреч с европейскими лидерами активно поднимает этот вопрос. И российская сторона надеется, что лидеры стран Европы окажут влияние на Украину, чтобы она обеспечила защиту прав русскоязычного населения, уточнил Песков.