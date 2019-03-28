Как уже сообщал «Минвал», министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 22 марта вместе с одним из сотрудников ведомства находился в Москве.

Ереванская газета «168 жам» пишет: «Несколько дней мы пытались выяснить в МИД, с кем, в конце концов, встречался Мнацаканян в Москве, какая была повестка, и почему по этому поводу нет никакого официального сообщения. До вчерашнего дня никакого четкого ответа не было, более того – сам министр обвинил прессу в конспирологии. Согласно же нашим достоверным данным, Мнацаканян до предстоящих переговоров в Вене Пашинян –Алиев с целью организации подготовительных работ встретился с сопредседателем МГ ОБСЕ Игорем Поповым. В МИД эту информацию подтвердили, отметив: «Накануне встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана Мнацаканян провел консультации с сопредседателями МГ ОБСЕ, которые продолжатся также 28 марта»», — отмечает издание.

Напомним, в начале марта глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров связался по телефону с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым. Поводом стали провокационные заявления главы СНБ Армении Артура Ванецяна.

Minval.az