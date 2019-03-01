Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил, что «утверждения о сдаче Арменией земель Азербайджану являются спекуляциями».

Об этом он сказал во время визита в оккупированный Нагорный Карабах, где провел встречу с лидером сепаратистов Бако Саакяном на южном участке фронта и обсудил программу заселения территории вдоль берега реки Аракс, сообщают ереванские СМИ.

B частности, планируется построить населенный пункт Араксаван (южнее Гадрута – прим.ред.), развивать здесь сельское хозяйство и создавать инфраструктуры. По мнению Bанецяна, заселение территории — одна из основных гарантий безопасности

«Заявления отдельных людей о том, что, мол, земли будут сдавать, будут вести переговоры на этот счет, опровергаются этой программой заселения. Мы тем самым посылаем четкий месседж армянскому народу и миру о том, что никто не будет сдавать и пяди земли. Наоборот, на наших территориях должны жить наши соотечественники, жить и созидать», — сказал Ванецян.

Minval.az