Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прокомментировал сообщения СМИ о том, что он 21-22 марта совершил тайный визит в Москву.

О «тайном визите» министра в Москву сообщала газета «168 жам». По ее версии, Мнацаканян встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым перед встречей премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая, согласно неподтвержденной информации, состоится 29 марта в Вене.

Министр в интервью Sputnik отметил, что 22 марта его не было в Ереване, однако это вполне вписывается в функции главы внешнеполитического ведомства.

«Никакой конфиденциальности в моих действиях не было. Предполагать, что члены правительства могут совершать какие-то ошибочные действия, просто абсурдно», — добавил Мнацаканян.

По его словам, у него есть свои функции, есть своя работа. И выполнение этих функций предполагает как переговоры по телефону, так и встречи в Ереване и за его пределами.

«Я выполняю свою работу, остальные конспиративные рассуждения являются напрасной тратой времени как для их авторов, так и для меня», — сказал министр.

Minval.az