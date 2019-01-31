Информация о соревнованиях «Формулы-1», распространенная российской газетой «Коммерсант», является неофициальной и не соответствует действительности. Об этого говорится в заявлении Baku City Circuit.

«Условия контракта по проведению азербайджанского Гран-при «Формулы-1» полностью засекречены и не предоставляются общественности в официальном порядке.

Наряду с этим, хотелось бы отметить, что между организатором соревнований – компанией «Formula-1 Management» и промоутером данных соревнований в Азербайджане – Baku City Circuit – нет никаких разногласий по контракту.

Все вопросы по проведению азербайджанского Гран-при решаются в конструктивном порядке на основе обмена мнений», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Азербайджан заплатит 60 млн. долларов за проведение в 2019 году Гран-при Азербайджана гонок «Формулы-1».

Minval.az