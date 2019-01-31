Азербайджан заплатит 60 млн. долларов за проведение в 2019 году «Гран-при Азербайджан» гонок Формулы-1, сообщает российская газета «Коммерсантъ».

В Лондоне накануне состоялась встреча участников Ассоциации промоутеров гонок «Формулы-1», объединяющей организаторов 16 из 21 гонки чемпионата (в FOPA не входят промоутеры Гран-при России, Монако, Бахрейна, Абу-Даби и Японии).

Ассоциация «выразила обеспокоенность будущим самой престижной гоночной серии мира и призвала ее владельца, американскую компанию Liberty Media, к более гибкому подходу в отношениях с устроителями этапов. Суть претензий FOPA сводится к тому, что она хотела бы значительно снизить ежегодные платежи за право проведения гонок. «Нельзя исключать, что, если сторонам не удастся договориться, ряд этапов уже в 2020 году может прекратить существование.

«Мы обеспокоены направлением, в котором развивается «Формула-1», а потому нам нужно было заявить о своей общей позиции. Сейчас у меня есть ощущение, что нас могут услышать», — отметил глава FOPA Стюарт Прингл, предупреждавший ранее, что, если ничего не изменится, гонки «Формулы-1» придется проводить на второсортных автодромах.

Издание пишет, что точная стоимость промоутерских контрактов не разглашается. Да и единой тарифной сетки не существует: цена сильно меняется от этапа к этапу.

«Гонка в Азербайджане будет стоить уже около $60 млн. При этом каждый следующий этап, согласно правилам, введенным еще при Берни Экклстоуне (до 2017 года именно он руководил «Формулой-1»), стоит на 5–10% дороже предыдущего.

За право проведения Гран-при Италии его промоутеры в 2019 году заплатят $24 млн. Что касается России, то ей, по неофициальным данным, проведение гонки в Сочи обходится примерно в $45 млн в год. Это значительно выше, чем средний показатель, составляющий, опять же по неофициальным данным, $30,7 млн», — отмечает издание.

Впрочем, устроители других этапов настроены не так миролюбиво и готовы в крайнем случае не продлевать соглашения с Liberty Media. А ведь уже в 2019 году истекают контракты на проведение Гран-при Италии, Испании, Мексики, Германии и Великобритании. Их организаторы согласны продолжить сотрудничество только при условии значительного удешевления промоутерских контрактов. В частности, организаторы итальянского этапа хотели бы платить не более $15 млн в год при условии, что будет отменена практика ежегодного удорожания контракта.

Участники FOPA также выступают за прозрачный и недискриминационный подход к ценообразованию. Последнее требование звучит особенно актуально в свете сообщений о том, что Liberty Media планирует провести один из этапов в Майами (предполагается, что уличная гонка в курортном городе станет североамериканским аналогом Гран-при Монако), но при этом готова не брать платы с его организаторов. Вместо обязательной выплаты предлагается схема, предусматривающая распределение доходов от гонки между Liberty Media и местными организаторами.

У Liberty Media возникают сложности не только в отношениях с промоутерами. Непросто продвигаются переговоры с командами о новом договоре «О согласии» (истекает в 2020 году), регулирующем основные аспекты чемпионата мира. Одно из ключевых разногласий касается потолка расходов, на установлении которого настаивает Liberty Media. Начать планируется с $185 млн в 2020 году, а затем, к 2022-му, опустить планку до $135 млн. Конюшни не против такого ограничения, но при условии, что потолок не будет жестким и под его действие не будут подпадать, например, зарплаты гонщиков, топ-менеджеров, расходы на двигатели и прочее. Но такой подход фактически лишает инициативу Liberty Media смысла. Однако топ-команды — к примеру, Ferrari — настаивают на своем, угрожая даже покинуть чемпионат.

Minval.az