Баку много лет печально «славится» своими хаотичными парковками. И как бы ни старались эту проблему решить, похоже, конца-края ей не видно. В конце 2018-го года председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли пообещал, что в Баку будут штрафовать водителей, нарушающих правила остановки и стоянки. А выявлять нарушения помогут парковочные камеры.

Сказано – сделано. На различных дорогах Баку уже установлена спецтехника для составления электронных протоколов за административные правонарушения – остановку и стоянку в местах, где парковка запрещена. Спецаппаратура осуществляет фото- и видеосъемку нарушителей. В случае обнаружения факта незаконной парковки делаются 4 фотографии автомобиля нарушителя и записывается соответствующее видео в качестве доказательства. Камеры выявляют автотранспортные средства, нарушившие правила парковки на дорогах, и передают информацию о них и их водителях в единую базу данных для принятия соответствующих мер в отношении нарушителей.

Контроль за дорогами осуществляется круглосуточно. Кроме того, сотрудники БТА стали планшетами фотографировать автомобили нарушителей.

Цель подобного новшества — решение проблемы пробок в Баку. Речь идет о предотвращении образования заторов искусственным путем, которые образовываются искусственным образом, а именно «благодаря» незаконным парковкам, либо проведением какой-либо строительной компанией работ, на которые не было дано разрешения.

И вот камеры установлены, штрафы выписываются, народ возмущается, а БТА радужно рапортует через СМИ, что работа ведется в нужном направлении и эффект от нее просто оглушительный: нарушителей штрафуют, их транспорт отвозится на штрафстоянки.

А тем не менее председатель и учредитель НПО «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов в интервью Minval.az резко раскритиковал БТА, напрямую заявив, что это ведомство должно для начала «устаканить» свои личные недоработки, а уж потом рапортовать о проделанной работе.

— Крайность заключается в том, что Бакинское Транспортное Агентство занимается не своим делом. Если уж и говорить о работе, то в первую очередь пусть БТА занимается культурой и профессионализмом своих водителей – вот их первейшая обязанность. Но вместо этого БТА почему-то перепрофилировались и пытаются навести порядок совсем в другой области. Я ничего не имею против: чем больше будет контролирующих органов, вплоть до того, что любой гражданин, имеющий на руках фото или видеодокумент с регистратора или гаджета, мог послать его безо всякой канители в нужные структуры, и чтобы благодаря этим фото и видеофактам нарушителя оштрафовали. Беда в том, что БТА вместо того, чтобы занять своим делом и показать, что они работают со своими компаниями, на которых возложены общественные перевозки, резко переключились на фиксацию фактов правонарушений и возложение на нарушителя штрафных санкций. А тем не менее это Бакинское Транспортное Агентство, и наиглавнейшая его обязанность – создание нормальных условий передвижения общественного транспорта. И если бы это Агентство справилось со своей первостепенной задачей – то есть, если бы автобусы ходили строго по часам, если бы ими управляли адекватные, грамотные и вежливые профессиональные водители, то уже в качестве косвенного занятия они могли бы помогать работникам дорожной полиции выявлять и наказывать нарушителей.

Во-вторых, если сегодня имеются неподготовленные сотрудники дорожной полиции (а это факт), то инспекторы из БТА вообще проходили ли хоть какие-то курсы, знают ли они вообще, что такое Закон о дорожном движении? Знают ли они все положения, предположим по той же статье «Остановка-стоянка»? Само название Аварийная сигнализация говорит о том, что ее можно включать в тот момент, когда предположим, произошла авария, и хоть вы и остановились в неположенном месте, вы, тем не менее, предупреждаете людей о том, что ситуация внештатная, так сказать. А когда вы пользуетесь моментом, что хотите забежать куда-нибудь и включаете аварийку, это совсем другое дело. С другой стороны, что у нас почти весь город пестрит черным крестами «Остановка запрещена» — это тоже неправильно. Я все время повторяю, что дорога не имеет какого-то разового решения, в том числе и безопасность на дорогах — все это требует комплексного подхода. А вместо всего этого БТА трезвонит на всех углах о том, сколько нарушителей они поймали. Контролировать движение на дорогах — это дело дорожной полиции. А тут получается, что ГАИ отошло в сторону, БТА все нарушения фотографирует, протоколирует. Ко мне недавно обращался один человек, который вообще ничего не нарушал. Он просто ехал. Была пробка, он остановился – не выходил, не уходил, постоял три секунды (это видно на видео с регистратора). И ему пришел штраф! Так вот этот человек из-за этих трех секунд потратил 10 дней жизни – куда-то писал, куда-то ездил…. Спрашивается: за что? Почему за ошибки кого-то гражданин Азербайджана должен расплачиваться своим временем, здоровьем и деньгами? Предположим, этот парень располагал временем и имел возможность ходить по инстанциям. А есть же такие, кто не может! Получается, что либо ты платишь штраф размером в 40 манатов, либо плюнуть на все и ходить по инстанциям и доказывать, что ты ни в чем не виноват. И потерять на этом и выгодную сделку, и рабочий день и время своей личной жизни. Я считаю, что это абсолютно ненормально. Повторяю еще раз: каждый должен заниматься своим делом. Кесарю – кесарево, слесарю – слесарево. Бакинское Транспортное Агентство обязано заниматься проблемами общественного транспорта, ведь вы обязаны контролировать его работу. Посмотрите, сколько в городе такси. Могут сотрудники БТА дать точную информацию об их количестве? Не могут! Все эти такси лицензированы? Нет! Зато БТА пытается «навести порядок» в вопросе парковок. Да пусть сначала наведут порядок с этими такси. В среднем, если на 400 человек нужна одна машина, то нам в Баку достаточно 10 000 такси (ну хорошо, пусть 20 000). А мы в среднем подсчитали, что в городе таксуют по большому счету те, у кого есть машина и свободное время. Купили шашки за 5 манатов – и вперед! А тем не менее, так быть не должно, это же не просто так – людей возить. Если муж убьет жену – так это их внутренние личные взаимоотношения. А если ты занимаешься коммерческим извозом, то ты должен нести огромную ответственность за жизнь пассажира. Вот чем должно заниматься БТА! Общественным транспортом в первую очередь. Есть такси – пусть лицензируют их, пусть заставят всех таксистов установить регистраторы, тахографы, чтобы можно было контролировать этих водителей. В любом нормальном государстве, в любом виде транспорта, занимающегося извозом пассажиров, существуют тахографы – так называемые черные ящики, хранящие информацию, к примеру, сколько часов эта машина работала, сколько часов водитель отдыхал, проходил он медицинское освидетельствование перед рейсом или нет. И это правильно! Вот занимается такой водитель извозом людей, а вдруг у него открытая форма туберкулеза? Почему на все эти вопросы БТА махнуло рукой? Или, к примеру, кричат, что у нас такая прекрасная транспортная компания Baku Bus. А я лично считаю, что эта компания нехорошо работает. Преимущество этой компании в том, что она работает по карточной системе: открывают передние двери, все платят, а затем выпускают всех через среднюю дверь. В России, к примеру, вот уже год как отказались от такого метода погрузки пассажиров, потому что в 5 раз увеличивается время посадки пассажиров. Ну, установите вы терминал со стороны центральной двери, где раньше были компостеры. Баку в этом смысле всегда отличался своей честностью, люди иногда даже билеты не отрывали, а просто кидали положенные 3 копейки и выходили. Кроме того, автобусы должны подъезжать к краю тротуара – расстояние между автобусом и тротуаром должно быть не более 10-15 см, чтобы человек ступил ногой с тротуара в автобус, а не лезть между машинами. А то когда водитель автобуса едет по второй дороге, ему лень чуть-чуть свернуть направо, чтобы подъехать к остановке. А потом люди начинают бежать за автобусом. Во-первых, такой водитель своими некомпетентными действиями перекрывает движение на дороге, во-вторых подвергает риску жизни пассажиров, вынужденных лавировать между машинами, припаркованными около остановки, и выбегать на проезжую часть.

Кстати, в том же автобусе Baku Bus есть 9 камер: можно просто отправить видео и фото этих машин, припаркованных около остановок, в соответствующие структуры – пусть оштрафуют водителей. В следующий раз будут думать, где своего «железного коня» парковать. И если за остановку в неположенном месте пишут штраф в размере 20 манатов, то за парковку в местах остановок общественного транспорта выписывают штраф размером в 40 манатов. 5-6 раз в день оштрафуют таких вот таксистов-частников, и посмотрите, как они правила вызубрят. И черта с два оштрафованный по нескольку раз за день таксист еще раз полезет на остановку парковаться. Есть такой знак 5-16. У нас в законе написано, что такси должны сажать и высаживать пассажиров только на остановках такси – под знаком 5-16. То, что этих знаков мало в городе, это другой вопрос. Но водитель не должен ждать пассажира на перекрестках, на тротуаре, на пешеходной зебре. Почему БТА с этими вопросами не разбирается?

Яна Мадатова

Minval.az